Филигранная работа Карла Фаберже: «Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов или жемчуга»

В 80-х годах XIX века у Фаберже не нашлось серьезных конкурентов на ювелирном рынке, а первоклассные ремесленники были готовы принимать многочисленные заказы. Коммерсант воспользовался ситуацией и стал расширять географию и масштабы производства. Для начала он презентовал изделия московской публике на Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1882 году, где получил одну из своих первых наград. В 1885 году Карл Густавович был удостоен почетного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Это положило начало истории известных всем яиц Фаберже: Александр III выбрал фирму исполнителем подарка в виде золотого пасхального яйца для императрицы Марии Федоровны на 20-летие их обручения. Впоследствии это стало ежегодной семейной императорской традицией, которую продолжил Николай II: он одаривал ювелирными пасхальными яйцами супругу Александру Федоровну и свою овдовевшую мать. Из созданных за 32 года 50 подарков для представительниц семьи Романовых сохранилось 43.