Филигранная работа Карла Фаберже: «Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов или жемчуга»

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Продукция бренда Карла Густавовича Фаберже — главного ювелира императорской семьи — до сих пор остается узнаваемой среди ювелирных изделий не только в России, но и за рубежом. В конце 1864 года он стал трудиться в мастерской своего отца Петера Густава Фаберже, а в 1872 году возглавил его фирму. Семейный бизнес в Санкт-Петербурге к тому моменту существовал уже тридцать лет, но именно Карлу удалось достичь вершин предпринимательского успеха.
В 80-х годах XIX века у Фаберже не нашлось серьезных конкурентов на ювелирном рынке, а первоклассные ремесленники были готовы принимать многочисленные заказы. Коммерсант воспользовался ситуацией и стал расширять географию и масштабы производства. Для начала он презентовал изделия московской публике на Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1882 году, где получил одну из своих первых наград. В 1885 году Карл Густавович был удостоен почетного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Это положило начало истории известных всем яиц Фаберже: Александр III выбрал фирму исполнителем подарка в виде золотого пасхального яйца для императрицы Марии Федоровны на 20-летие их обручения. Впоследствии это стало ежегодной семейной императорской традицией, которую продолжил Николай II: он одаривал ювелирными пасхальными яйцами супругу Александру Федоровну и свою овдовевшую мать. Из созданных за 32 года 50 подарков для представительниц семьи Романовых сохранилось 43.
Стремясь развивать свое дело, коммерсант основал новые мастерские в Санкт-Петербурге и Москве и заключил договоры с лучшими ювелирами. В 1887 открылся первый в Москве магазин «Фаберже». Следующим шагом предпринимателя к достижению лидерства в ювелирной промышленности стала покупка фабрики серебряных изделий в доме Сан-Галли в 1890 году. Она состояла из двух отделов — ювелирного и золотосеребряного, в которых работали более 200 человек. В течение нескольких лет новый владелец модернизировал предприятие: закупил современное оборудование и организовал электрификацию производства. Московское отделение делало особый упор на изготовление столового и посудного серебра, так как город всегда был центром серебряного производства России.
Самой дорогой серебряной работой за всю историю существования фабрики стал неоготический сервиз на 32 персоны стоимостью 125 тысяч рублей, выполненный для богатейшей дворянской семьи Кельхов. В 1895 году московский магазин «Фаберже» переехал в Дом купеческого общества на улице Кузнецкий мост, дом 4 — именно этот адрес долгое время ассоциировался с фирмой Карла Густавовича у последующих поколений москвичей.
Решающим событием в истории становления ювелирной фирмы стала коронация Николая II в 1896 году. Фабрика оказалась наиболее подготовленной к выполнению государственного заказа на изготовление серебряных и ювелирных подарков участникам торжеств — членам императорской семьи, иностранным гостям, делегациям из всех губерний. Общая сумма выпущенных к празднику изделий достигла 158 тысяч рублей. Особенно активно заказывались подносные серебряные блюдца для подачи угощений — в Государственном историческом музее сохранились 34 фотографии этих изготовленных в индивидуальном стиле блюд. Летом того же года прошла Нижегородская художественно-промышленная выставка, на которой фирма «Фаберже» получила право на размещение Государственного герба на продукции.
В 1901 году промышленник учредил торговый дом «К. Фаберже. Москва». Его основная работа была в выполнении индивидуальных украшений по заказам состоятельных людей. Фирма опасалась подделок со стороны конкурентов, поэтому не размещала образцы готовых изделий в магазине. Клиенты обращались напрямую к приказчику, чтобы описать желаемую вещь, а художники предлагали несколько эскизов. Затем снимались мерки, и заказ передавался мастерам. Требования к качеству изделий были самыми высокими и исключали любые недочеты и брак.
Еще одним важным событием для фирмы Карла Фаберже стало празднование 300-летия Дома Романовых. В 1912—1913 годах фабрика принимала огромное количество заказов на изделия в «русском стиле»: жбаны (кувшины с крышкой), ковши, ларцы, декоративные вазы. Особенно заметным предметом на торжестве стала братина «Иван Сусанин» — сосуд для подачи напитков.
По оценкам специалистов, только в Московском отделении фирмы было изготовлено около 81−84 тысяч предметов и украшений. Некоторые из них экспортировались за границу: например, ковш-ладья от «Фаберже» стал призом на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году.
Во время Первой мировой войны фабрика перепрофилировалась на изготовление втулок для артиллерийских снарядов. На производство приняли 600 рабочих, которые освобождались от призыва в армию. В конце 1916 года предприятие перестало справляться с большими объемами военных заказов, а рабочие были недовольны уровнем оплаты труда. В 1917 году производство остановилось, рабочие получили расчет, и через несколько месяцев фабрика закрылась.
Огромный успех бренда «Фаберже» на протяжении многих десятилетий заключался в умелом управлении. В петербургском отделении талантливые мастера и художники выдвигали гениальные идеи, а в московском они воплощались в жизнь. Отлаженная система выполнения заказов и индивидуальный подход к клиентам надолго установили лидерство предприятия Карла Фаберже в ювелирной сфере.