Как помочь ребенку выйти с каникул без стресса: советы свердловского психолога

А вот школа, по ее мнению, должна озаботиться тем, чтобы уроки в первое время после каникул были втягивающими и у ребенка не возникало стресса. «Если ребенок качественно в течение каникул отдохнул, то он с позитивным настроем пойдет в школу. У нас нет задачи, чтобы он туда бежал, но он в таком случае лучше справится с учебной нагрузкой», — уверяет Корж.