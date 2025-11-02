Собянин: Школа на 550 детей появится в районе Метрогородок

«Здание появится на Открытом шоссе около 1-го Иртышского проезда и ул. Тагильская. Его пространство будет разделено: левое крыло займет начальная школа, правое — средние и старшие классы. В каждом сделаем отдельный вход. В центральной части разместятся общешкольные помещения: пищевой и медицинский блоки, зал для мероприятий, медиатека и просторные зоны отдыха», — написал Сергей Собянин.
По его словам, около школы оборудуют стадион с площадкой для игр в волейбол и баскетбол, спортивные и игровые зоны с тренировочными комплексами. Рядом со школой появится детский сад с бассейном для 250 детей.
«Со временем в Метрогородке появится и другая необходимая социальная инфраструктура. Сегодня этот район на востоке столицы активно развивается. Город совместно с девелоперами создает здесь все условия для комфортной жизни», — подчеркнул мэр.