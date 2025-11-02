В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задерживаются 48 рейсов

Ограничения на приём и выпуск самолётов действовали с вечера 1 ноября до утра 2 ноября, что вызвало нарушения расписания как внутренних, так и международных рейсов. В Сочи отменён один рейс компании «Азимут» из Пензы, а в Краснодаре — рейс «Ютэйр» из Москвы.