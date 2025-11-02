В Екатеринбурге судят вора в законе Гию Свердловского: онлайн-трансляция

В суде присутствует множество вооруженных бойцов и судебных приставов.
В Екатеринбурге избирают меру пресечения вору в законе (так считают силовики) Георгию Акоеву, более известному по прозвищу Гия Свердловский. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ). За ходом судебного заседания URA.RU следит в режиме онлайн.
12:07 После того как журналистов пустили в зал заседания, Акоев закрыл лицо от прессы.
12:08Представители следственных органов зачитали ходатайство о заключении Акоева под стражу. Согласно позиции правоохранительных структур, он имеет статус вора в законе. Предположительно, именно такую репутацию он приобрел в криминальной среде Екатеринбурга.
12:09 Следствие настаивает, что Акоева нужно поместить под стражу до 31 декабря. Иначе, если избрать более мягкую меру пресечения, он может скрыться от суда и органов предварительного следствия.
12:10 Расследование по уголовному делу еще идет, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователь заявил, что Акоев «совершал преступления давно».
12:11 В материалах дела, представленных суду, есть рапорт сотрудника ФСБ и диск с видеозаписью, на которой Акоев якобы говорит, что он является вором в законе. Кроме того, в материалах дела есть распечатки с ресурса «Прайм Крайм», где подробно расписана биография Акоева и указан его статус в криминальном мире.
12:13 Также в материалах есть диск, на которых содержатся аудио с диалогами Акоева. В них, предположительно, тоже звучит его статус вора в законе.
12:14 «Исходя из разговоров Акоева с сотрудниками ГУФСИН, Акоев является членом АУЕ (“Движение АУЕ” признано экстремистским и запрещено в РФ) и имеет статус вора в законе», — прочитала судья материалы.
12:14 «Находясь в колонии, Акоев рассказывал о воровских традициях», — озвучила судья показания свидетеля.
12:17 31 октября в офисе Акоева на Щорса, 53 был проведен обыск. После этого его доставили на допрос, где предъявили обвинение в занятии высшего положения в криминальной иерархии. Акоев отказался давать показания.
12:18 Ранее Акоев задерживался в 2006 году. Его обвинили в дерзком групповом грабеже и получил 11 лет лишения свободы. Из колонии Акоев вышел в 2017-м, с тех пор старался не появляться на публике.
12:19 Адвокат попросила судью сделать замечание представителям СМИ. Якобы они мешают ей тем, что фотографируют Акоева, который прячет свое лицо за папкой.
12:20 Сейчас защитник приобщает к материалам дела медицинские справки Акоева. По ее словам, у Акоева есть заболевания. Обвиняемый говорит, что он перенес инфаркт полтора года назад. Сейчас он проходит реабилитацию, его обеспечтвает супруга.
12:21 «Ваша честь, я прошу вас удалить журналистов из зала. Они мешают мне излагать свои мысли, отвлекают меня, беспокоят», — попросил Акоев. Ему отказали.
12:22 «Ваша честь, прошу принять во внимание, что я на свободе уже 8 лет. Я никому никогда так не представлялся. Не понимаю, что мне вменяют. Обвинения в мой адрес являются недостоверными. У меня астма, я прошу поместить меня под домашним арестом. Препятствовать следствию и суду не собираюсь. Я никогда не скрывался. Я знаю, что не виновен, я докажу это. Все, что было — это прошлое из мест лишения свободы, за что я фактически уже ответил», — заявил Акоев.
12:23 У Акоева трое детей. Один еще ходит в школу, двое взрослых уже работают.
12:23 «Даю слово, что скрываться не буду. Все вменяемые мне обвинения считаю несостоятельными. Это старые записи, когда я еще отбывал наказания и непонятные лингвистические экспертизы», — сказал Акоев.
12:25 «Я не понимаю вопроса. Я не имею отношения к криминальному миру», — ответил Акоев на вопрос прокурора о том, относит ли Акоев себя к криминальному миру.
12:26 «Ваша честь, прошу учесть, моим родителей по 70 лет. У отца тяжелое состояние здоровья. У мамы тоже есть заболевание. Я ничего не совершал с момента освобождения. Я хочу быть с ними. Мы помогаем им», — заявил Акоев.
12:26 Защита просит допросить жену Акоева. Она заходит в зал.
12:27 Акоев просит вывести прессу из зала на момент допроса жены. Судья попросила представителей СМИ выйти.