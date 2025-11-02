В Екатеринбурге судят вора в законе Гию Свердловского: онлайн-трансляция

12:22 «Ваша честь, прошу принять во внимание, что я на свободе уже 8 лет. Я никому никогда так не представлялся. Не понимаю, что мне вменяют. Обвинения в мой адрес являются недостоверными. У меня астма, я прошу поместить меня под домашним арестом. Препятствовать следствию и суду не собираюсь. Я никогда не скрывался. Я знаю, что не виновен, я докажу это. Все, что было — это прошлое из мест лишения свободы, за что я фактически уже ответил», — заявил Акоев.