В Кургане после снегопада дороги срочно обрабатывают реагентами

Уточняется, что техника чистит от снега Ботаническое шоссе, дороги в Керамзитном, на Восточном подъезде к городу, на улицах Центральная, Новая, а также на проезде Курганских курсантов. В ночь на подметание и обработку улично-дорожной сети «Варгашинское ДРСП» планирует вывести 24 единицы техники, отметили в мэрии.