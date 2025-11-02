Ричмонд
В Кургане после снегопада дороги срочно обрабатывают реагентами

После снегопада в Кургане вывели технику, которая проводит обработку дорог реагентами. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

На дороги в Кургане сыплют реагенты.

«На уборке дорог задействованы 14 тракторов и 10 комбинированных дорожных машин. Они разбрасывают противогололедные материалы на опасных участках», — сообщается в telegram-канале «Город Курган».

Уточняется, что техника чистит от снега Ботаническое шоссе, дороги в Керамзитном, на Восточном подъезде к городу, на улицах Центральная, Новая, а также на проезде Курганских курсантов. В ночь на подметание и обработку улично-дорожной сети «Варгашинское ДРСП» планирует вывести 24 единицы техники, отметили в мэрии.