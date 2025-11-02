В Певеке благоустроили территорию у детской школы искусств

Благоустройство территории у Детской школы искусств завершили в городе Певеке Чукотского автономного округа при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Пространство находится на улице Полярной, дом 17. Там уложили плитку, провели освещение и установили малые архитектурные формы, в числе которых лавочки и декоративные элементы.
Также там смонтировали арт-объект в виде большого медведя, который изображен на гербе Чаунского района. Скульптура шириной 1,7 м и высотой 2,5 м сделана из композитного материала с алюминиевым каркасом и имеет подсветку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.