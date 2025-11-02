Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сергей Петрин рассказал о внедрении в Воронеже «дизайн-регламента»

Муниципальный проект «Внедрение дизайн-регламента» регламентирует внешний вид зданий и сооружений.

Источник: Администрация Воронежа

В Воронеже продолжают внедрение муниципального проекта «Внедрение дизайн-регламента», который регламентирует внешний вид зданий и сооружений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин.

Для примера глава Воронежа опубликовал фотографию и рендер дома № 54 по проспекту Революции — как здание выглядит сейчас и как должно по паспорту. Дом расположен рядом с объектом культурного наследия — бывшим кинотеатром «Увечный воин», и вместе с ним формирует единый архитектурный ансамбль.

«У каждого дома есть утверждённый паспорт фасада, в котором подробно указано, где можно размещать вывески, как оформлять входные группы и витрины, в каких цветах может быть фасад, какие материалы использовать для отделки, и в том числе, где разрешено устанавливать кондиционеры», — отметил мэр.

Работу по контролю за соответствию требованиям дизайн-регламента ведёт управление главного архитектора вместе с районными управами. Сотрудники управ выявляют входные группы и информационные конструкции, которые не соответствуют паспортам фасадов зданий. После этого направляется уведомление о выявленных несоответствиях. В течение двух недель собственник может сам убрать конструкцию, после её демонтируют принудительно. И такие случаи в этом году уже были.

За 10 месяцев привели в соответствие 236 зданий, а также демонтировали 1025 незаконно размещенные информационные конструкции. «В конце года подведём итоги и определим планы на будущий. Прошу собственников и владельцев зданий отнестись внимательно к соблюдению требований дизайн-регламента и не ждать контрольных мероприятий, а приводить объекты в порядок самостоятельно», — подчеркнул Сергей Петрин.