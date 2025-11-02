Мэр Сергей Петрин рассказал о внедрении в Воронеже «дизайн-регламента»

В Воронеже продолжают внедрение муниципального проекта «Внедрение дизайн-регламента», который регламентирует внешний вид зданий и сооружений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин.
Для примера глава Воронежа опубликовал фотографию и рендер дома № 54 по проспекту Революции — как здание выглядит сейчас и как должно по паспорту. Дом расположен рядом с объектом культурного наследия — бывшим кинотеатром «Увечный воин», и вместе с ним формирует единый архитектурный ансамбль.
«У каждого дома есть утверждённый паспорт фасада, в котором подробно указано, где можно размещать вывески, как оформлять входные группы и витрины, в каких цветах может быть фасад, какие материалы использовать для отделки, и в том числе, где разрешено устанавливать кондиционеры», — отметил мэр.
Работу по контролю за соответствию требованиям дизайн-регламента ведёт управление главного архитектора вместе с районными управами. Сотрудники управ выявляют входные группы и информационные конструкции, которые не соответствуют паспортам фасадов зданий. После этого направляется уведомление о выявленных несоответствиях. В течение двух недель собственник может сам убрать конструкцию, после её демонтируют принудительно. И такие случаи в этом году уже были.
За 10 месяцев привели в соответствие 236 зданий, а также демонтировали 1025 незаконно размещенные информационные конструкции. «В конце года подведём итоги и определим планы на будущий. Прошу собственников и владельцев зданий отнестись внимательно к соблюдению требований дизайн-регламента и не ждать контрольных мероприятий, а приводить объекты в порядок самостоятельно», — подчеркнул Сергей Петрин.