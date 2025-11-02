Мэр Сергей Петрин рассказал о внедрении в Воронеже «дизайн-регламента»

Работу по контролю за соответствию требованиям дизайн-регламента ведёт управление главного архитектора вместе с районными управами. Сотрудники управ выявляют входные группы и информационные конструкции, которые не соответствуют паспортам фасадов зданий. После этого направляется уведомление о выявленных несоответствиях. В течение двух недель собственник может сам убрать конструкцию, после её демонтируют принудительно. И такие случаи в этом году уже были.