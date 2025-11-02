Овчинский: на бюджетных объектах Москвы с начала года провели 950 выездов

Строительной отрасли Москвы посвящена новая фотовыставка, которая открылась в парке «Красная Пресня». Она знакомит посетителей с людьми, которые ежедневно реализуют крупные градостроительные проекты. На экспозиции представлены портреты сотрудников ведущих строительных компаний столицы, среди которых инженеры, архитекторы и другие специалисты, вносящие значительный вклад в развитие и обновление городской среды. Посетить выставку можно бесплатно до конца ноября. По словам Овчинского, за каждым домом, мостом или городским сооружением стоит команда профессионалов. Их знания и навыки обеспечивают комфортные и функциональные условия для жизни миллионов москвичей.