Овчинский: на бюджетных объектах Москвы с начала года провели 950 выездов

Сотрудники Департамента градостроительной политики Москвы в этом году провели обширную работу по контролю за строительством объектов, финансируемых из городского бюджета. В рамках этой деятельности они совершили 950 выездов на строительные площадки столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Автономная некоммерческая организация «Строймониторинг», созданная Департаментом градостроительной политики для отслеживания московских строек, следит за соблюдением сроков и качеством возведения городских объектов. Это необходимо для контроля выполнения запланированного объема ввода недвижимости в эксплуатацию в столице. Деятельность ведется в рамках реализации программы «Градостроительная политика» города Москвы.
«Наша деятельность направлена на системное повышение качества и надежности строительства в Москве. При мониторинге оценивается исполнение заказчиком возложенных на него функций строительного контроля на соответствие нормативам и стандартам качества. Все результаты заносятся в чек-листы и интегрируются в систему управления инженерными данными СУИД (EXON), что обеспечивает единый учет на всех стадиях строительства», — цитирует Овчинского пресс-служба московского Департамента градостроительной политики.
В процессе мониторинга строительного контроля у городского заказчика проводится оценка правильности оформления технической документации, соблюдения технологических процессов и актов освидетельствования скрытых работ. Также выборочно проверяется качество выполненных работ, включая соответствие используемых материалов проектной документации.
За десять месяцев текущего года специалисты Департамента градостроительной политики совершили девятьсот пятьдесят выездов на четыреста сорок шесть объектов. В результате они выявили более трех тысяч замечаний. Большинство из них уже устранены, а оставшиеся находятся под контролем до тех пор, пока не будут полностью исправлены.
Строительной отрасли Москвы посвящена новая фотовыставка, которая открылась в парке «Красная Пресня». Она знакомит посетителей с людьми, которые ежедневно реализуют крупные градостроительные проекты. На экспозиции представлены портреты сотрудников ведущих строительных компаний столицы, среди которых инженеры, архитекторы и другие специалисты, вносящие значительный вклад в развитие и обновление городской среды. Посетить выставку можно бесплатно до конца ноября. По словам Овчинского, за каждым домом, мостом или городским сооружением стоит команда профессионалов. Их знания и навыки обеспечивают комфортные и функциональные условия для жизни миллионов москвичей.