«Усиленное передвижение военной техники». Бригада НАТО будет проводить учения в соседней с Беларусью Латвии

Соседняя с Беларусью Латвия проводит учения бригады НАТО с 2 по 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Очередные учения НАТО начинаются в соседней с Беларусью Латвии, пишет РИА Новости.

Военные учения будут проводиться многонациональной бригадой НАТО со 2 по 10 ноября. На этот период назначена активная фаза натовских военных учений «Решительный воин».

Сообщается об усиленном передвижении военной техники по дорогам государственного и регионального значения. Военная техника будет передвигаться в районах таких латвийских городов как Даугавпилс, Екабпилс и Мадона, а также в районе Селии. От ближайшего до белорусской границы населенного пункта Мадона расстояние составляет немногим более 140 километров.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам гражданской авиации, сказав о вызовах.

