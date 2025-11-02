«Усиленное передвижение военной техники». Бригада НАТО будет проводить учения в соседней с Беларусью Латвии

Очередные учения НАТО начинаются в соседней с Беларусью Латвии, пишет РИА Новости.
Военные учения будут проводиться многонациональной бригадой НАТО со 2 по 10 ноября. На этот период назначена активная фаза натовских военных учений «Решительный воин».
Сообщается об усиленном передвижении военной техники по дорогам государственного и регионального значения. Военная техника будет передвигаться в районах таких латвийских городов как Даугавпилс, Екабпилс и Мадона, а также в районе Селии. От ближайшего до белорусской границы населенного пункта Мадона расстояние составляет немногим более 140 километров.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам гражданской авиации, сказав о вызовах.