«Усиленное передвижение военной техники». Бригада НАТО будет проводить учения в соседней с Беларусью Латвии

Сообщается об усиленном передвижении военной техники по дорогам государственного и регионального значения. Военная техника будет передвигаться в районах таких латвийских городов как Даугавпилс, Екабпилс и Мадона, а также в районе Селии. От ближайшего до белорусской границы населенного пункта Мадона расстояние составляет немногим более 140 километров.