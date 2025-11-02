В Белгородской области обновили участок дороги Артельное — Верхнеберезово

Участок дороги Артельное — Белый Колодезь — Караичное — Верхнеберезово в Шебекинском округе Белгородской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Специалисты обновили отрезок протяженностью 5,1 км. Там заменили асфальт, укрепили обочины, привели в порядок съезды с дороги и водоотводные лотки. Помимо этого, установили ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку.
Работы проводили на участке, который начинается от остановки общественного транспорта в селе Караичном и заканчивается возле въезда в село Верхнеберезово. Теперь жители могут комфортно и безопасно передвигаться между двумя населенными пунктами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.