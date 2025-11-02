Почетный гражданин Волжского Геннадий Филимонов скончался на 86-м году

Имя Геннадия Филимонова неразрывно связано с развитием исполнительной власти, ветеранского движения и становлением казачества в городе, рассказали в мэрии городского округа. С 1964 года Геннадий Филимонов работал на волжских заводах, пройдя путь от аппаратчика до замначальника цеха. Также трудился в должности заместителя главы городской администрации, а позже стал помощником губернатора Волгоградской области.