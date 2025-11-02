В поселке Шемышейка Пензенской области открылся пункт проката детских вещей

Родители малышей могут бесплатно взять в аренду коляски, весы, ванночки, кроватки, пеленальные столы, манежи, ходунки, столики для кормления и многое другое. Воспользоваться этой услугой могут семьи, проживающие в Шемышейском районе и воспитывающие детей до 3-х лет. В их числе многодетные родители, одинокие мамы, студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие или семьи участников специальной военной операции.