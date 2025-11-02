В поселке Шемышейка Пензенской области открылся пункт проката детских вещей

Пункт проката предметов для новорожденных открылся в поселке Шемышейка Пензенской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Шемышейского района.
Родители малышей могут бесплатно взять в аренду коляски, весы, ванночки, кроватки, пеленальные столы, манежи, ходунки, столики для кормления и многое другое. Воспользоваться этой услугой могут семьи, проживающие в Шемышейском районе и воспитывающие детей до 3-х лет. В их числе многодетные родители, одинокие мамы, студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие или семьи участников специальной военной операции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.