Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
«В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей», — говорится на сайте правительства.
Это деньги получат 15 регионов:
Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Тува, Чечня, Алтайский край, Костромская, Курганская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверскаяи Еврейская автономная области.
Как отметили в правительстве, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями.