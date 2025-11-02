Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

Правительство направит дополнительно 430 млн рублей на жилье для инвалидов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

«В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей», — говорится на сайте правительства.

Это деньги получат 15 регионов:

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Тува, Чечня, Алтайский край, Костромская, Курганская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверскаяи Еврейская автономная области.

Как отметили в правительстве, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями.