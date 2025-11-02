С начала года в Ивановской области обновили 66 детских садов

Ремонт 66 детских садов провели в Ивановской области с начала года, сообщили в правительстве региона. Обновление дошкольных учреждений соответствует целям нацпроекта «Семья».
«Мы в этом году 75 садов ремонтируем. 66 садов уже сделано, то есть осталось буквально 9 садов в этом году. В следующем продолжим, пока до каждого детсада не дойдем», — сказал глава региона Станислав Воскресенский.
Например, в селе Ново-Талицы обновили корпус детского сада «Солнышко». Там привели в порядок групповые помещения, пищеблок, санузлы, электропроводку, системы канализации, водоснабжения и отопления, заменили окна и двери. Кроме того, в учреждение закупили новую мебель, оборудование и посуду.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.