В деревне Польники Брянской области отремонтировали медпункт

Капитальный ремонт Пашковского фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в деревне Польники Брянской области провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
Во время работ специалисты обновили полы, заменили окна и двери на современные и практичные. В процедурном кабинете стены облицевали плиткой, а в кабинетах и зонах ожидания их покрасили. Также полностью заменили электропроводку, установили дополнительные розетки и модернизировали освещение.
«Окончание капитального ремонта ФАПа — значимое событие для села. Теперь медицинская помощь оказывается в более комфортных условиях. В обновленном здании есть все необходимые кабинеты: приемный, процедурный, смотровой и места для ожидания приема. Благодаря проекту “Модернизация первичного звена здравоохранения” сейчас здесь все красиво, тепло и уютно принимать пациентов, комфортно проводить диспансеризацию. А новая мебель приятно вписалась в обновленный интерьер», — отметила фельдшер Татьяна Бесхлебная.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.