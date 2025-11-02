В деревне Польники Брянской области отремонтировали медпункт

«Окончание капитального ремонта ФАПа — значимое событие для села. Теперь медицинская помощь оказывается в более комфортных условиях. В обновленном здании есть все необходимые кабинеты: приемный, процедурный, смотровой и места для ожидания приема. Благодаря проекту “Модернизация первичного звена здравоохранения” сейчас здесь все красиво, тепло и уютно принимать пациентов, комфортно проводить диспансеризацию. А новая мебель приятно вписалась в обновленный интерьер», — отметила фельдшер Татьяна Бесхлебная.