В Ижемском районе Республики Коми благоустроили три территории

Так, в селе Ижма привели в порядок сквер «Джуджыд пос», в селе Мохча — территорию по улице Центральной в районе дома № 132, а в селе Сизябск — парк качелей по улице имени М. И. Канева. Там провели освещение и обустроили тротуары, установили урны и скамейки. В Мохче дополнительно смонтировали арт-объект «Дерево», качели и обустроили песочницу.