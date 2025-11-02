В Ижемском районе Республики Коми благоустроили три территории

Благоустройство трех общественных пространств провели в Ижемском районе Республики Коми при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Так, в селе Ижма привели в порядок сквер «Джуджыд пос», в селе Мохча — территорию по улице Центральной в районе дома № 132, а в селе Сизябск — парк качелей по улице имени М. И. Канева. Там провели освещение и обустроили тротуары, установили урны и скамейки. В Мохче дополнительно смонтировали арт-объект «Дерево», качели и обустроили песочницу.
Всего в этом году в регионе планируется преобразить 41 общественную территорию и 44 дворовых пространства в 39 городских и сельских поселениях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.