На Солнце возобновились сильные вспышки

Событие является предвестником длительного всплеска солнечной активности.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в Telegram-канале.

Уточняется, что около 04:00 мск на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому классу активности по использующейся в солнечной физике пятиуровневой шкале. Событие является предвестником длительного всплеска активности Солнца, пик которого придется на неделю с 3 по 9 ноября. На левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.