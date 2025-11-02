На Солнце возобновились сильные вспышки

Уточняется, что около 04:00 мск на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому классу активности по использующейся в солнечной физике пятиуровневой шкале. Событие является предвестником длительного всплеска активности Солнца, пик которого придется на неделю с 3 по 9 ноября. На левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.