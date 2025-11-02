В поликлинику № 14 Рязани поступило новое оборудование

Новые аппараты для диагностики поступили в поликлинику № 14 Рязани при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Учреждение получило рентгеновский диагностический цифровой комплекс. С его помощью можно делать снимки, когда пациент находится в положении лежа, стоя и сидя. Также поступил первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, позволяющий получать объемные 3D-изображения молочной железы.
Для работы на новом оборудовании сотрудники поликлиники прошли необходимое обучение. В ближайшее время техника начнет работать в тестовом режиме.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.