Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поликлинику № 14 Рязани поступило новое оборудование

Учреждение получило рентгеновский диагностический цифровой комплекс и цифровой маммограф.

Новые аппараты для диагностики поступили в поликлинику № 14 Рязани при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

Учреждение получило рентгеновский диагностический цифровой комплекс. С его помощью можно делать снимки, когда пациент находится в положении лежа, стоя и сидя. Также поступил первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, позволяющий получать объемные 3D-изображения молочной железы.

Для работы на новом оборудовании сотрудники поликлиники прошли необходимое обучение. В ближайшее время техника начнет работать в тестовом режиме.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.