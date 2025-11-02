Самолет в Магадан не смог приземлиться и вернулся в Хабаровск

Некоторые авиарейсы в Хабаровске и Магадане задерживаются или отменяются. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Самолет авиакомпании «Аврора», который должен был лететь из Хабаровска в Магадан, не смог приземлиться в пункте назначения. Причиной стали плохие погодные условия в Магадане. Лайнер вернулся обратно в Хабаровск. Ожидается, что он снова вылетит в Магадан в 17:00 по местному времени.
Из-за этой ситуации также задерживается обратный рейс из Магадана в Хабаровск. В общей сложности вылета ожидают 194 пассажира.
Кроме того, в хабаровском аэропорту отложен рейс авиакомпании «Россия» в Благовещенск. Его перенесли по техническим причинам. Самолет, который должен был вылететь 2 ноября в 13:30, теперь отправится только в понедельник, 3 ноября, в 05:30 утра. На этом рейсе зарегистрированы 63 пассажира.
Представители транспортной прокуратуры в Магадане и Хабаровске следят за тем, чтобы авиакомпании соблюдали права пассажиров и предоставляли им все положенные услуги при задержках рейсов.