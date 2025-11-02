Самолет в Магадан не смог приземлиться и вернулся в Хабаровск

Самолет авиакомпании «Аврора», который должен был лететь из Хабаровска в Магадан, не смог приземлиться в пункте назначения. Причиной стали плохие погодные условия в Магадане. Лайнер вернулся обратно в Хабаровск. Ожидается, что он снова вылетит в Магадан в 17:00 по местному времени.