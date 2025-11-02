Россия продолжит отстаивать профессиональные права СМИ за рубежом

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.