Спорт, экскурсии, мастер-классы. В Беларуси начались школьные каникулы

В этом учебном году осенние каникулы продлятся восемь дней — с 2 по 9 ноября включительно. «Задача педагогов при организации осенних каникул — создать оптимальные условия для полноценного и безопасного досуга и оздоровления учащихся. Классные руководители перед началом каникул провели профилактические беседы с детьми по правилам безопасного поведения, профилактике травматизма, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обучению навыкам самосохранного поведения, необходимости соблюдения норм поведения в общественных местах и так далее. При проведении всех воспитательных мероприятий особое внимание обращено на обеспечение максимальной безопасности воспитанников. Речь идет о правилах безопасности при перемещении детей вблизи автодорог, ж/д путей, перевозке транспортом, проведении массовых мероприятий, например, спортивных соревнований, праздников, посещении учреждений культуры — театров, музеев, кинотеатров», — рассказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар.
Он отметил, что Министерством образования рекомендовано организовать проведение мероприятий в рамках пятилетки качества и Года благоустройства.
"Одно из направлений работы — организация общественно полезного труда учащихся, который является важным средством трудового воспитания и способствует реализации профессионального выбора, осознанию социальной значимости профессиональной деятельности. В Год благоустройства особенно актуальным является участие в трудовых акциях на пришкольной территории, территории своих населенных пунктов, работа по охране и благоустройству памятников истории, культуры и природы своего региона, воинских захоронений, шефство над ветеранами и пожилыми людьми. Также особое внимание при организации осенних каникул следует уделять деятельности оздоровительных лагерей, смен, отрядов военно-патриотического профиля.
Кроме того, для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения в дальнейшем работоспособности обучающихся необходимо организовать проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. При организации работы с учащимися необходимо использовать воспитательный потенциал образовательных экскурсий. Осенние каникулы хорошо подходят для посещения большого туристического маршрута «Познаем. Гордимся. Сохраняем», в который входят наиболее значимые объекты областных центров и Минска. Также можно организовать экскурсии для учащихся по малому туристическому маршруту «Познаем. Гордимся. Сохраняем», в который входят объекты своего региона. При выборе экскурсионного маршрута особое значение мы рекомендуем уделить посещению военно-исторических экскурсионных объектов: музеев, мемориальных комплексов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Среди них мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой», «Хатынь», «Буйничское поле», «Тростенец», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориал «Курган Славы», Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны", — проинформировал представитель Минобразования.
Полный перечень образовательных школьных маршрутов по Беларуси «Познаем. Гордимся. Сохраняем» размещен на сайте Республиканского центра экологии и краеведения.
При организации досуга на каникулах следует широко использовать возможности социокультурного пространства учреждений образования, населенного пункта, региона. «Республиканские учреждения допобразования детей и молодежи в дни осенних каникул предлагают много познавательных мероприятий, информация о которых размещена на их официальных интернет-сайтах. Например, Национальный детский технопарк предлагает обзорные экскурсии по выставочным экспозициям с рассказом о достижениях в инновационном и техническом творчестве, организует виртуальную выставку “Гэтай вайны не забудзецца боль”, — добавил Виктор Довнар.
В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи с 1 по 6 ноября проходит XI Открытый Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ», в выставочном зале учреждения представлены лучшие работы Республиканской выставки-конкурса детского творчества «АрхНовация-2025», выставка посвящена Году благоустройства, продолжает работу выставка «Память вне времени» финалистов номинации «Фото» XXXIV Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды», а 6 ноября состоится спектакль «Сладкая история» образцового театра кукол «Василек».
В Национальном историческом музее открыт новогодний выставочный проект «Музей елочных игрушек». Вниманию посетителей будут представлены новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Гости смогут узнать секреты производства новогодних украшений на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек.
Национальная библиотека Беларуси предлагает всем желающим экскурсии «Минск на ладони» с посещением обзорной площадки, «Путешествие в страну книжных сокровищ», интерактивную экскурсию «Ожившие книги» и другие.
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны для учащихся начальной школы работает отдельный зал «Музей для детей». В учреждении проходят музейно-педагогические занятия, мастер-классы и интерактивные программы для учащихся. Помимо обзорной экскурсии школьникам также предложат ряд тематических занятий по 45 минут, которые углубленно раскрывают темы из истории Великой Отечественной войны.
Есть программы для детей также в государственном музее Янки Купалы, государственном литературно-мемориальном музее Якуба Колоса, в Национальном художественном музее.
Виктор Довнар подчеркнул, что воспитательная работа в период осенних каникул призвана создать условия для восстановления эмоциональных и интеллектуальных ресурсов учащихся, а также укрепления их физического здоровья.