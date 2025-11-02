Спорт, экскурсии, мастер-классы. В Беларуси начались школьные каникулы

Кроме того, для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения в дальнейшем работоспособности обучающихся необходимо организовать проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. При организации работы с учащимися необходимо использовать воспитательный потенциал образовательных экскурсий. Осенние каникулы хорошо подходят для посещения большого туристического маршрута «Познаем. Гордимся. Сохраняем», в который входят наиболее значимые объекты областных центров и Минска. Также можно организовать экскурсии для учащихся по малому туристическому маршруту «Познаем. Гордимся. Сохраняем», в который входят объекты своего региона. При выборе экскурсионного маршрута особое значение мы рекомендуем уделить посещению военно-исторических экскурсионных объектов: музеев, мемориальных комплексов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Среди них мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой», «Хатынь», «Буйничское поле», «Тростенец», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориал «Курган Славы», Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны", — проинформировал представитель Минобразования.