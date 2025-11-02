В Караганде появился новый мурал, посвящённый акции «Таза Қазақстан»

В Караганде появился новый мурал. На нём — голубое небо, белые облака и парень с девушкой, поливающие сочную зелень на фоне достопримечательностей города, передает DKNews.kz.
Мурал посвящён общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» и создан по заказу Молодёжного ресурсного центра.
Монументальная картина расположена на фасаде здания на проспекте Строителей, 11/1. Её автор — художница Бота Жомарт.
Эскиз картины она готовила два с половиной месяца. Нужно было, чтобы работа показывала труд бойцов проекта «Жасыл ел», их усилия по озеленению города. В то же время было важно, чтобы, глядя на мурал, было понятно, что он посвящён Караганде и живущим в ней людям.
Когда эскиз утвердили и пришло время переносить его на стену, художница столкнулась с проблемами.
— Обычно, когда создают такие масштабные работы, на стену их переносят при помощи проектора. Это нужно для того, чтобы сохранились все пропорции рисунка. В нашем случае, поскольку здание очень большое, требовался специальный проектор, но его не нашлось. Поэтому пришлось переносить рисунок на стену вручную — при помощи специальной программы мы разметили размеры всех объектов на стене и приступили к работе. Сложно было с портретами — лица размером с окно. Приходилось спускаться и смотреть издалека, всё ли получается правильно, — рассказала Бота Жомарт.
Мешали работе и погодные условия. Наносить краску можно лишь при плюсовой температуре, иначе она может не высохнуть. Поэтому начинать работу приходилось довольно поздно, а заканчивать рано. Работая в таком темпе, художница создала мурал за 12 дней.
— Самой большой помехой был ветер. Он раскачивал люльку, в которой я находилась, и рисовать в таких условиях было очень сложно. Я держалась за выступы, сколы на стене и так рисовала, — говорит девушка.
Тем не менее, по словам художницы, прекращать рисовать муралы она не намерена. Основная причина — благодарность горожан.
— Пока мы создавали мурал, люди подходили к нам, благодарили за то, что обновляем фасад дома, который был не в самом лучшем состоянии. Одна женщина даже сбегала домой и вынесла нам конфет в знак признательности. Конечно, это очень приятно, — делится художница.