В Караганде появился новый мурал, посвящённый акции «Таза Қазақстан»

— Обычно, когда создают такие масштабные работы, на стену их переносят при помощи проектора. Это нужно для того, чтобы сохранились все пропорции рисунка. В нашем случае, поскольку здание очень большое, требовался специальный проектор, но его не нашлось. Поэтому пришлось переносить рисунок на стену вручную — при помощи специальной программы мы разметили размеры всех объектов на стене и приступили к работе. Сложно было с портретами — лица размером с окно. Приходилось спускаться и смотреть издалека, всё ли получается правильно, — рассказала Бота Жомарт.