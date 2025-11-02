Ричмонд
В последний день октября омские Нефтяники дышали фенолом

Превышение выявил региональный автоматизированный пост наблюдений.

Источник: Комсомольская правда

31 октября в Советском округе Омска было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации фенола.

По данным регионального минприроды, допустимое содержание вредного вещества в воздухе было превышено в 1,2 раза. Концентрация фенола составила 0,012 мг/м3. Превышение ПДК зафиксировал региональный автоматизированный пост наблюдения по улице 4-я Поселковая.

Отметим, что стационарные посты Обь-Иртышского УГМС в этот день, 31 октября, «не унюхали» ничего. Также не зафиксировано превышений ПДК по контролируемым показателям на других региональных автоматизированных постах.

В последующие дни: 3, 4 и 5 ноября уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ожидается пониженный.