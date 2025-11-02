Волгоградцам напомнили историю фонтана на проспекте Ленина

Фонтан на просп. Ленина между двумя университетами появился еще в 1963 году. В прошлом году он был полностью отреставрирован. Рабочие заменили инженерные коммуникации и насосное оборудование, смонтировали современную систему управления, а также реконструировали бетонное основание чаши.
Особое внимание было уделено сохранению исторического облика сооружения. Специалисты бережно отреставрировали более 130 гранитных плит, сохранившихся с момента создания фонтана. После шлифовки и восстановительных работ все оригинальные элементы были возвращены на свои места.
Реставрация фонтана проводилась в рамках комплексного благоустройства бульварной зоны между университетами.
«Все, что мы обещали, — сделали, в том числе запустили фонтан, который является знаковым местом для студентов, — сказал Андрей Бочаров на встрече с молодежью во время запуска фонтана после его ремонта. — Теперь пришла пора переходить к проектированию комплексного обновления всего бульвара на проспекте Ленина, его необходимо приводить в порядок, включить в проект фонтанные группы и полностью благоустройство территории».
В 2025 году в Волгограде завершены работы еще на двух гидротехнических сооружениях, расположенных в бульварной части просп. Ленина. Эти мероприятия способствуют сохранению архитектурного наследия и повышению эстетической привлекательности центральной части города.
Напомним, проекты обновления существующих и создания новых общественных пространств входят в 10-летнюю программу развития Волгоградской агломерации. Работа проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».