Волгоградцам напомнили историю фонтана на проспекте Ленина

«Все, что мы обещали, — сделали, в том числе запустили фонтан, который является знаковым местом для студентов, — сказал Андрей Бочаров на встрече с молодежью во время запуска фонтана после его ремонта. — Теперь пришла пора переходить к проектированию комплексного обновления всего бульвара на проспекте Ленина, его необходимо приводить в порядок, включить в проект фонтанные группы и полностью благоустройство территории».