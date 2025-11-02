«Четверти черепа нет»: Молдир Муканова раскрыла правду об операции Турсынбека Кабатова

В интервью журналистке Жанар Байсемиз для YouTube-подкаста Муканова поделилась подробностями состояния артиста, сообщает El.kz.
По её словам, Кабатову сделали сложную операцию на голове в одной из алматинских клиник. Что именно стало причиной вмешательства, женщина до сих пор не знает.
Я даже спросила: «Может, кто-то ударил?» — вспоминает Молдир. — Но он сказал, что просто упал.
Молдир Муканова также откровенно рассказала о подробностях операции.
Если представить, что голова человека круглая на сто процентов, то у него убрали примерно четверть. Череп вскрыли, но вернуть кость на место не смогли — теперь там стоит пластик. После операции он вернулся домой и восстанавливался. Когда мужчине тяжело, он всегда ищет опору в жене — у нас тоже так было. Я тогда шутила: «Турсынбек, ну почему ты такой?». Всё равно переживали страшно — и я, и дети. Артисты ведь тоже люди, болеют, как все, — поделилась она.
Сам Турсынбек Кабатов ранее объяснил, что причиной стала закупорка сосудов — тромб в голове.
Недавно мне сделали операцию: из-за тромба пришлось снять «крышку» черепа. Сейчас стою перед вами — наполовину без головы. Если вдруг заговорюсь, не обижайтесь, — сказал он с присущим ему юмором.
Тяжёлое испытание артист пережил с самоиронией, но его поклонники и близкие до сих пор вспоминают тот период как один из самых тревожных в его жизни.
