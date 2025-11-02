РФС объяснил отмену гола «Ростова» после десятиминутного просмотра VAR

В матче «Ростов» на своем поле проиграл «Акрону» со счетом 0:1. На 82-й минуте встречи Егор Голенков отправил мяч в сетку ворот, однако после продолжительного изучения видеоповтора главный арбитр матча аннулировал гол, зафиксировав положение «вне игры».
Как сообщили в РФС, судьи VAR провели тщательный анализ всех доступных ракурсов данного эпизода из телевизионной трансляции. Ни один из имеющихся углов обзора не давал возможности для оперативного принятия вердикта. В службе коммуникаций также отметили, что скриншот, опубликованный в социальных сетях Михаилом Моссаковским, запечатлел не момент удара по мячу, а более позднюю фазу, когда мяч уже находился в движении. Именно поэтому точная оценка ситуации с корректным стоп-кадром оказалась технически сложной и потребовала значительного времени для ее окончательного анализа.
