Юрист Соловьев сказал, что Усольцевых могут взыскать деньги за их поиски

С пропавших Усольцевых могут взыскать деньги за их поиски. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
«Туроператоры при продаже туров по сложным природным маршрутам, а в нашем случае, тайга, однозначно, связана с целым рядом рисков, могут предлагать застраховать риски, связанные с поисково-спасательными операциям. В случае с Усольцевыми никаких страховок не оформлялось. Таким образом, если Усольцевы будут обнаружены и выяснится, что их пропажа произошла в результате их умышленных действий и не была связана с природными и погодными обстоятельствами, то суммы, потраченные на многодневную поисковую операцию, могут быть предъявлены им к компенсации. При отказе такой вопрос решается в судебном порядке», — рассказал юрист журналистам.
Напомним, что семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. 28 сентября они отправились в поход, из которого не вернулись.
Масштабные поиски не привели ни к каким результатам. Следственный комитет расследует уголовное дело. Приоритетная версия — несчастный случай. Но выдвигались и другие. Одна из самых обсуждаемых — побег за границу. Однако эта версия отвергается.
Ранее сообщалось о том, что на поиски Усольцевых потратили не менее миллиона рублей.
Также недавно вскрылись новые детали исчезновения семьи, и версия с побегом за границу начинает казаться всё более правдоподобной.