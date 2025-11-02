Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Соловьев сказал, что Усольцевых могут взыскать деньги за их поиски

Это возможно, если исчезновение Усольцевых было результатом их умышленных действий.

Источник: Аргументы и факты

С пропавших Усольцевых могут взыскать деньги за их поиски. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

«Туроператоры при продаже туров по сложным природным маршрутам, а в нашем случае, тайга, однозначно, связана с целым рядом рисков, могут предлагать застраховать риски, связанные с поисково-спасательными операциям. В случае с Усольцевыми никаких страховок не оформлялось. Таким образом, если Усольцевы будут обнаружены и выяснится, что их пропажа произошла в результате их умышленных действий и не была связана с природными и погодными обстоятельствами, то суммы, потраченные на многодневную поисковую операцию, могут быть предъявлены им к компенсации. При отказе такой вопрос решается в судебном порядке», — рассказал юрист журналистам.

Напомним, что семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. 28 сентября они отправились в поход, из которого не вернулись.

Масштабные поиски не привели ни к каким результатам. Следственный комитет расследует уголовное дело. Приоритетная версия — несчастный случай. Но выдвигались и другие. Одна из самых обсуждаемых — побег за границу. Однако эта версия отвергается.

Ранее сообщалось о том, что на поиски Усольцевых потратили не менее миллиона рублей.

Также недавно вскрылись новые детали исчезновения семьи, и версия с побегом за границу начинает казаться всё более правдоподобной.