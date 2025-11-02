В России появится новый праздник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика, он будет отмечаться в конце мая, сообщили в правительстве РФ.
«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.
«Минпромторгу поручено в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом», — добавили в российском кабмине.
В правительстве напомнили, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.