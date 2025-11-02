В Новосибирске энергетики вручную восстанавливают свет после шторма

Бригады рабочих оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Как сообщают «Россети Новосибирск», большинство аварийных отключений в Новосибирске и пригороде уже устранено. В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены в дачном поселке Мочище в Заельцовском районе, где остаются без электроснабжения несколько СНТ.