Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске энергетики вручную восстанавливают свет после шторма

Работа осложняется из-за рельефа местности.

Источник: Комсомольская правда

Сильный шторм, обрушившийся на Новосибирскую область, стал причиной серии локальных отключений электроэнергии. Это привело к механическим повреждениям линий электропередачи: зафиксированы схлесты и обрывы проводов, разрушений изоляторов, а также падение деревьев на провода.

Бригады рабочих оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Как сообщают «Россети Новосибирск», большинство аварийных отключений в Новосибирске и пригороде уже устранено. В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены в дачном поселке Мочище в Заельцовском районе, где остаются без электроснабжения несколько СНТ.

Работы осложняются рельефом местности, из-за которого невозможно задействовать спецтехнику. Овраги и значительный перепад высот вынуждают энергетиков проводить все операции, включая расчистку трасс от поваленных деревьев и веток, вручную.

— Несмотря на сложные условия, мы продолжаем работать и сделаем все возможное, чтобы вернуть свет потребителям в максимально сжатые сроки, — сообщили в компании.

Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.