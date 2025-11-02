В Новосибирске энергетики вручную восстанавливают свет после шторма

Сильный шторм, обрушившийся на Новосибирскую область, стал причиной серии локальных отключений электроэнергии. Это привело к механическим повреждениям линий электропередачи: зафиксированы схлесты и обрывы проводов, разрушений изоляторов, а также падение деревьев на провода.
Бригады рабочих оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Как сообщают «Россети Новосибирск», большинство аварийных отключений в Новосибирске и пригороде уже устранено. В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены в дачном поселке Мочище в Заельцовском районе, где остаются без электроснабжения несколько СНТ.
Работы осложняются рельефом местности, из-за которого невозможно задействовать спецтехнику. Овраги и значительный перепад высот вынуждают энергетиков проводить все операции, включая расчистку трасс от поваленных деревьев и веток, вручную.
— Несмотря на сложные условия, мы продолжаем работать и сделаем все возможное, чтобы вернуть свет потребителям в максимально сжатые сроки, — сообщили в компании.
Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.