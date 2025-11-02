В селе Владимировка Самарской области высадили аллею из 40 деревьев

Аллею из 40 деревьев высадили в селе Владимировка Самарской области во время субботника, который состоялся при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Хворостянского района.
Мероприятие провели на площади Героев. В нем приняли участие более 30 местных жителей. Среди них были сотрудники организаций, школьники и просто неравнодушные люди.
«Площадь Героев давно считается значимым объектом общественного пространства, где регулярно проходят работы по благоустройству и озеленению. Новый проект позволит создать комфортную зону отдыха и укрепить эстетическое восприятие местности жителями», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.