На объездной дороге города Апатиты отремонтировали путепровод

Ремонт путепровода через железную дорогу на объездной дороге города Апатиты провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Специалисты обновили опоры и конструкцию сооружения, уложили асфальт на проезжей части, заменили ограждение, лестничные сходы и перила, установили очистные сооружения и новые опоры наружного освещения.
Путепровод был построен в 1982 году. Его длина составляет почти 66 метров. Сооружение соединяет районы Апатитов с соседними муниципалитетами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.