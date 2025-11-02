Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Глеб Никитин отругал водителя, намусорившего в Бору

Мужчина захламил контейнерную площадку.

Источник: Глеб Никитин в Telegram

Глава региона Глеб Никитин рассказал жителям Нижегородской области о водителе грузовика, который выбросил мусор в Бору. Как как отметил губернатор в своем Телеграм-канале, мужчина решил избавиться от большого количества крупногабаритного мусора на контейнерной площадке.

Вместо того, чтобы погрузить ветки в контейнеры на улице Лихачева, водитель оставил их рядом. Глеб Никитин потребовал наказать мужчину, в результате был он был лишен премии. Глава региона призвал штрафовать и привлекать к ответственности за подобные поступки.

Ранее нижегородцы узнали, куда незаконно сбрасывали 12 тысяч тонн мусора.