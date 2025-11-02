Губернатор Глеб Никитин отругал водителя, намусорившего в Бору

Глава региона Глеб Никитин рассказал жителям Нижегородской области о водителе грузовика, который выбросил мусор в Бору. Как как отметил губернатор в своем Телеграм-канале, мужчина решил избавиться от большого количества крупногабаритного мусора на контейнерной площадке.
Вместо того, чтобы погрузить ветки в контейнеры на улице Лихачева, водитель оставил их рядом. Глеб Никитин потребовал наказать мужчину, в результате был он был лишен премии. Глава региона призвал штрафовать и привлекать к ответственности за подобные поступки.
Ранее нижегородцы узнали, куда незаконно сбрасывали 12 тысяч тонн мусора.