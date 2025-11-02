Губернатор Глеб Никитин отругал водителя, намусорившего в Бору

Вместо того, чтобы погрузить ветки в контейнеры на улице Лихачева, водитель оставил их рядом. Глеб Никитин потребовал наказать мужчину, в результате был он был лишен премии. Глава региона призвал штрафовать и привлекать к ответственности за подобные поступки.