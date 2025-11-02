Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции прокомментировали информацию о задержании нетрезвой судьи в Астане

В соцсетях появилась информация о том, что сотрудники столичной полиции задержали нетрезвую автоледи.

Источник: Курсив

Telegram-канал «Письма президенту» сообщил, что речь идет о судье межрайонного суда по гражданским делам.

Эту информацию «Курсиву» прокомментировали в столичном департаменте полиции, однако фамилию задержанной автоледи не уточнили.

«В ходе рейдовых мероприятий сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Mazda. По результатам экспертизы у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку, проводится проверка. Департамент полиции Астаны напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения — грубое нарушение закона и угроза жизни окружающих. Подобные факты будут пресекаться строго в рамках законодательства», — сообщили «Курсиву» в департаменте.

Между тем, информация о том, что у нарушительницы при себе не было водительских прав, официально не подтвердилась.

В пресс-службе суда Астаны уточнили, что согласно Конституции РК, задержание судьи возможно только при соблюдении специальных предусмотренных процедур.

Ранее в МВД высказались категорически против смягчения наказания для пьяных за рулем.