В полиции прокомментировали информацию о задержании нетрезвой судьи в Астане

Telegram-канал «Письма президенту» сообщил, что речь идет о судье межрайонного суда по гражданским делам.
Эту информацию «Курсиву» прокомментировали в столичном департаменте полиции, однако фамилию задержанной автоледи не уточнили.
«В ходе рейдовых мероприятий сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Mazda. По результатам экспертизы у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку, проводится проверка. Департамент полиции Астаны напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения — грубое нарушение закона и угроза жизни окружающих. Подобные факты будут пресекаться строго в рамках законодательства», — сообщили «Курсиву» в департаменте.
Между тем, информация о том, что у нарушительницы при себе не было водительских прав, официально не подтвердилась.
В пресс-службе суда Астаны уточнили, что согласно Конституции РК, задержание судьи возможно только при соблюдении специальных предусмотренных процедур.
Ранее в МВД высказались категорически против смягчения наказания для пьяных за рулем.