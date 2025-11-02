Ричмонд
Суд заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие

Суд в Москве заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Москве ограничил доступ к сайту, на котором была размещена информация о продаже через интернет травматического оружия, доступная в том числе несовершеннолетним, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

С соответствующим иском в суд обратился Савеловский межрайонный прокурор. Прокуратура выявила в открытом доступе в сети сайт с предложением о продаже травматического оружия всем желающим, приобрести опасный товар можно было онлайн, а значит заказ могли сделать и несовершеннолетние, указано в материалах.

Там также подчеркивалось, что продажа осуществлялась без соответствующих лицензий.

Суд в Москве признал информацию, указанную на сайте, запрещенной к распространению, сайт же включили в реестр Роскомнадзора, доступ к нему ограничен, заключается в материалах.