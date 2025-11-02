Суд заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие

С соответствующим иском в суд обратился Савеловский межрайонный прокурор. Прокуратура выявила в открытом доступе в сети сайт с предложением о продаже травматического оружия всем желающим, приобрести опасный товар можно было онлайн, а значит заказ могли сделать и несовершеннолетние, указано в материалах.