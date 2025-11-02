Новый проект в Новосибирске поможет найти любовь

Найти свою половинку порой кажется всё сложнее: онлайн-платформы знакомств часто недоступны или перегружены однообразными анкетами, что снижает шансы встретить «того самого» человека.
Статистика показывает, что число одиноких россиян растет не только среди пенсионеров, но и среди людей 25−40 лет — успешных в карьере и финансово независимых, но не нашедших партнера для совместной жизни.
Психолог Анна Иванова отмечает, что занятость и перфекционизм часто мешают успешным людям строить личные отношения. «Они предъявляют высокие требования к себе и к потенциальным партнерам, боятся разочарований и предпочитают оставаться в зоне комфорта», — объясняет специалист.
Тем не менее, в городе есть возможности для встреч и общения. Новый проект «Новосибирск влюбляется» предлагает одиноким жителям шанс найти любовь и построить крепкие отношения. Это не стандартное мероприятие для знакомств, а вечер с непринужденной атмосферой, живым общением и возможностью узнать друг друга без строгих правил и формальностей.
Первое событие пройдет в баре «Руки вверх» на Красном проспекте — уютная обстановка и интересные люди могут подарить шанс изменить жизнь и встретить свою вторую половинку.