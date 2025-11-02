В Омске на доме у метромоста появилась инсталляция к 75-летию хоккея

В Омске на строящемся многоэтажном доме рядом с метромостом появилась крупноформатная инсталляция в виде игровой формы «Авангарда». Рабочие завершают монтаж полотна, приуроченного к 75-летию омского хоккея.
На джерси размещён специальный юбилейный знак: памятные цифры «75», силуэт СКК имени Виктора Блинова и фирменный ястреб. Конструкция заметна с ключевых точек набережной и проезжей части у метромоста — инсталляция должна стать одной из центральных визитных карточек праздничного оформления города.
Акция проходит накануне даты: юбилей омского хоккейного клуба отметят 7 ноября. Оформление фасада поддерживает праздничную программу, которая включает тематическую символику в общественных пространствах и на городских объектах. Организаторы рассчитывают, что инсталляция привлечёт внимание болельщиков и жителей, напоминает омичам о предстоящем дне рождения клуба.