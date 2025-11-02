В Ставропольском крае на 13% выросло производство местной продукции

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья произвели на 13% больше продукции с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким показателям способствует реализация нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Полки региональных магазинов сегодня на 55% заполнены местной продукцией. Это молочка, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки. С 2021 года доля локального производителя в ритейле выросла более чем вдвое. “Ставропольское качество” продукции любят как местные жители, так и гости региона. Спрос растет, предприятия наращивают производство. Развиваться бизнесу помогает господдержка. Инвесторам, которые заходят в регион, даем налоговые преференции. Для субъектов МСП благодаря нацпроекту “Эффективная и конкурентная экономика” предоставляем в первую очередь финансовые меры поддержки», — сказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.
Благодаря мерам поддержки в регионе открываются новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в этом году запустили четыре производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.