В Серебрянском парке появится два дождевых сада

Одновременно в парке ведется масштабное озеленение: создаются специальные дождевые сады для естественной фильтрации воды и высаживаются различные деревья и кустарники. Эта работа особенно символична, поскольку раньше на этом месте находился питомник известного пермского озеленителя Валентина Миндовского, и сейчас традиции озеленения продолжаются.