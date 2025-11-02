Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Серебрянском парке появится два дождевых сада

Также там будет оборудована специальная зона для выгула собак.

Источник: Тг-канал Эдуарда Соснина

В Серебрянском парке Перми, который находится в долине реки Данилихи, продолжаются работы по благоустройству.

— Здесь появилась новая полуторакилометровая дорожка для прогулок и занятий спортом с комфортным покрытием, а также детская и спортивная площадки. Для собаководов оборудована специальная зона для выгула, — рассказал в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.

Одновременно в парке ведется масштабное озеленение: создаются специальные дождевые сады для естественной фильтрации воды и высаживаются различные деревья и кустарники. Эта работа особенно символична, поскольку раньше на этом месте находился питомник известного пермского озеленителя Валентина Миндовского, и сейчас традиции озеленения продолжаются.