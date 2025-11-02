Уфимские спасатели стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Сегодня чемпионы с победой вернулись в Уфу, где их в аэропорту встретили с цветами и аплодисментами. В составе сборной страны успех праздновали уфимки Эльза Абубакирова и Олеся Ценова, а также тренерский штаб во главе с Вячеславом Маркиным.