Уфимские спасатели стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Сборная МЧС России, в составе которой выступили две спортсменки из Башкортостана, завоевала «золото» на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Российская команда победила во всех дисциплинах турнира.
Сегодня чемпионы с победой вернулись в Уфу, где их в аэропорту встретили с цветами и аплодисментами. В составе сборной страны успех праздновали уфимки Эльза Абубакирова и Олеся Ценова, а также тренерский штаб во главе с Вячеславом Маркиным.
Соревнования проходили с 26 октября по 1 ноября. Российские спортсмены продемонстрировали высочайший класс и волю к победе, не оставив шансов конкурентам.
