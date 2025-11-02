Радиационный фон проверили в начале ноября в Ростовской области

Специалисты Гидрометцентра проверили уровень радиации в Ростовской области в начале ноября. Измеряли мощность гамма-излучения в воздухе — по всему региону она составила от 0,12 до 0,17 микрозиверта в час. В районе Ростовской АЭС показатели оказались в пределах 0,12−0,16 микрозиверта в час, что немного выше, чем в октябре (тогда было от 0,11 до 0,14). Результаты проверки появились на сайте учреждения.