Радиационный фон проверили в начале ноября в Ростовской области

Специалисты Гидрометцентра проверили уровень радиации в Ростовской области в начале ноября. Измеряли мощность гамма-излучения в воздухе — по всему региону она составила от 0,12 до 0,17 микрозиверта в час. В районе Ростовской АЭС показатели оказались в пределах 0,12−0,16 микрозиверта в час, что немного выше, чем в октябре (тогда было от 0,11 до 0,14). Результаты проверки появились на сайте учреждения.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года. За этот период естественный гамма-фон в области держался на уровне 0,09−0,14 микрозиверта в час. Такие же значения зафиксированы и вблизи АЭС, и у пункта хранения радиоактивных отходов. Ведомство подчеркивает: все показатели остаются в пределах нормы, опасности для здоровья нет.