Ракова: 100 пар зарегистрировали брак на «Маяковской» за пять свадебных сезонов

«Мы завершаем юбилейный пятый свадебный сезон на станции метро “Маяковская” сотой церемонией бракосочетания. Они проходят здесь с 2021 года. За это время “Маяковская” стала одной из самых востребованных локаций среди столичных молодоженов. В связи со спросом в этом году в некоторые дни мы проводили церемонии не для трех пар, как обычно, а для четырех. Всего в 2025 году эту локацию выбрали 29 молодоженов», — отметила заммэра.
Церемонии проходят ночью — с 2:00 до 4:00 — чтобы не мешать движению поездов и обеспечить молодоженам торжественную обстановку, платформу украшают свадебным декором. Звучит марш Мендельсона, а на путях стоят составы «Москва-2020» и «Москва-2024». После бракосочетания молодожены могут провести первые семейные фотосессии в новейшем поезде «Москва-2024».
«Проект мэра Москвы Сергея Собянина “Новые адреса счастья” запустили в 2021 году. Площадки Московского транспорта принимают в нем активное участие. За это время на станции метро “Маяковская” поженились уже 100 пар. Поздравляем молодоженов и желаем им долгих лет счастливой жизни!» — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Чтобы провести торжественную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 ₽ Дополнительных затрат не требуется.