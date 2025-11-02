Ракова: 100 пар зарегистрировали брак на «Маяковской» за пять свадебных сезонов

«Мы завершаем юбилейный пятый свадебный сезон на станции метро “Маяковская” сотой церемонией бракосочетания. Они проходят здесь с 2021 года. За это время “Маяковская” стала одной из самых востребованных локаций среди столичных молодоженов. В связи со спросом в этом году в некоторые дни мы проводили церемонии не для трех пар, как обычно, а для четырех. Всего в 2025 году эту локацию выбрали 29 молодоженов», — отметила заммэра.