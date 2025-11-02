В Омске ввели режим повышенной готовности из-за аварийной пятиэтажки

Администрация города Омска опубликовала постановление о введении локального режима повышенной готовности. Он установлен в Советском округе, по проспекту Королева, 4а.
По этому адресу в Нефтяниках находится аварийная пятиэтажка. Статус был присвоен ей межведомственной комиссией весной нынешнего года. Как сказано в постановлении мэрии, режим повышенной готовности установлен на объекте из-за того, что несущее способности конструкции исчерпаны и строение может рухнуть. Критические дефекты были выявлены во время обследования 26 октября.
Режим повышенной готовности введен на многоэтажке 31 октября. Там будут дежурить представители органов власти и органов ЧС. Департаменту жилищной политики поручено организовать отселение жильцов и обеспечить охрану дома, ограничив доступ к опасному аварийному объекту.