В Омске ввели режим повышенной готовности из-за аварийной пятиэтажки

По этому адресу в Нефтяниках находится аварийная пятиэтажка. Статус был присвоен ей межведомственной комиссией весной нынешнего года. Как сказано в постановлении мэрии, режим повышенной готовности установлен на объекте из-за того, что несущее способности конструкции исчерпаны и строение может рухнуть. Критические дефекты были выявлены во время обследования 26 октября.