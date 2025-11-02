В следующем году в Приангарье откроют 4 агротехкласса

Четыре агротехнологических класса откроют к началу следующего учебного года в школах Иркутской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Три агротехкласса откроют в Буретской, Дзержинской и Мишелевской школах. Еще одно учреждение определят в ближайшее время.
«Агротехнологические классы — это новый формат агротехнологического образования, внедряемый в школьное обучение, открывающий широкие перспективы для подготовки будущих специалистов для АПК. Благодаря тесному сотрудничеству образовательных учреждений и крупных агрохолдингов проект поможет подготовить квалифицированных специалистов, готовых решать задачи, стоящие перед агросектором, и обеспечить продовольственную безопасность региона», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.