Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В следующем году в Приангарье откроют 4 агротехкласса

Они появятся в том числе в Буретской, Дзержинской и Мишелевской школах.

Четыре агротехнологических класса откроют к началу следующего учебного года в школах Иркутской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Три агротехкласса откроют в Буретской, Дзержинской и Мишелевской школах. Еще одно учреждение определят в ближайшее время.

«Агротехнологические классы — это новый формат агротехнологического образования, внедряемый в школьное обучение, открывающий широкие перспективы для подготовки будущих специалистов для АПК. Благодаря тесному сотрудничеству образовательных учреждений и крупных агрохолдингов проект поможет подготовить квалифицированных специалистов, готовых решать задачи, стоящие перед агросектором, и обеспечить продовольственную безопасность региона», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.