«Меня оперировал доктор, который до этого снялся в небольшом эпизоде». Российский актер Сергей Маковецкий рассказал, что произошло с ним на съемках в Беларуси

Народный артист России Сергей Маковецкий в интервью на телеканале ОНТ рассказал, почему считает Минск родным городом, а также раскрыл, какую операцию перенес на съемках в Беларуси.
Российский актер театра и кино приехал в Беларусь со спектаклем и рассказал о любви к Минску. Так, Сергей Маковецкий рассказал, почему считает белорусскую столицу для себя родной.
— Вообще, Минск для меня — еще один родной город. Потому что первые гастроли театра Вахтангова (московский Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. — Ред.), по-моему, 1981 год, проходили именно здесь, — вспомнил он.
Маковецкий также поделился воспоминаниями о том, что на гастроли в Минске из Москвы труппа выезжала в день его рождения.
— Думаю, этим все понятно, как едет поезд на гастроли. Тем более, что у одного участников гастролей день рождения — весело приехали, — констатировал артист.
Еще Маковецкий добавил, что за всю карьеру у него не было съемок на «Беларусьфильме». Хотя ряд картин, в которых он сыграл, снимались на белорусской земле. В том числе артист вспомнил, что его первую картину «Взять живым» производства Одесской киностудии снимали под Борисовом. И во время съемок он перенес серьезную операцию.
— Я лишился апендицита. Меня оперировал доктор, который до этого снялся в небольшом эпизоде и сыграл военного доктора. Мы там все молодые, азартные, — поделился воспоминаниями актер.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что был снят фильм «Праведник» с Хабенским, Маковецким и Добронравовым о подвиге белорусского партизана Николая Киселева, который 1000 километров вел по лесам более 200 евреев, спасая их от смерти.
Напомним, фильм «Праведник», основанный на реальных событиях, который снимался в Беларуси, вышел на экраны в 2023 году.