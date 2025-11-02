«Меня оперировал доктор, который до этого снялся в небольшом эпизоде». Российский актер Сергей Маковецкий рассказал, что произошло с ним на съемках в Беларуси

Еще Маковецкий добавил, что за всю карьеру у него не было съемок на «Беларусьфильме». Хотя ряд картин, в которых он сыграл, снимались на белорусской земле. В том числе артист вспомнил, что его первую картину «Взять живым» производства Одесской киностудии снимали под Борисовом. И во время съемок он перенес серьезную операцию.