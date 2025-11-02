Глава Башкирии подписал указ о проведении Республиканской новогодней елки

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении Республиканской новогодней елки 25 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
На праздник пригласят детей из разных категорий. Среди них — ребята из семей участников СВО и военнослужащих, а также дети погибших при исполнении долга сотрудников силовых структур. Кроме того, на елку приедут одаренные школьники: отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований, а также воспитанники детских домов и дети из многодетных малообеспеченных семей.
Для участников подготовлена специальная программа. Минпросвещения республики организует для детей трехдневный отдых. Все ребята получат новогодние подарки. Агентство по печати и СМИ обеспечит праздник специальной символикой, посвященной Новому 2026 году.
