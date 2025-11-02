Глава Башкирии подписал указ о проведении Республиканской новогодней елки

На праздник пригласят детей из разных категорий. Среди них — ребята из семей участников СВО и военнослужащих, а также дети погибших при исполнении долга сотрудников силовых структур. Кроме того, на елку приедут одаренные школьники: отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований, а также воспитанники детских домов и дети из многодетных малообеспеченных семей.