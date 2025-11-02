В селе Сива и городе Верещагино в Прикамье внедрили раздельный сбор отходов

Контейнеры для раздельного сбора отходов установили в селе Сива и городе Верещагино Пермского края, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.
Так, в Сиве появился 21 контейнер, а в Верещагине — 25. Оранжевые баки предназначены для перерабатываемых отходов, в числе которых стекло, бумага и картон, пластик, пленка, алюминиевые банки и другие виды металлов. А в зеленые контейнеры необходимо выбрасывать смешанные отходы.
В дальнейшем планируется установить емкости для раздельного сбора мусора в Ильинском, Частинском, Карагайском, Большесосновском округах. Сейчас идет согласование контейнерных площадок.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.