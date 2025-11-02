«Адмирал» проиграл в первом матче ДВ дерби хабаровскому «Амуру»

«Адмирал» и «Амур» впервые в нынешнем сезоне сошлись в дальневосточном дерби. Победу в этом матче одержали хабаровчане — 3:2, сообщает ИА PrimaMedia.
Перед этим матчем дела у обеих команд складывались крайне тяжело. В пассиве «тигров» числилась серия из пяти поражений, последнее — в гостях от минского «Динамо» (2:6). У «Адмирала» и вовсе было уже шесть проигрышей кряду. На Дальний Восток команда Леонида Тамбиева отправилась из Уфы, где в двух матчах лишь раз смогла поразить ворота «Салавата Юлаева» (1:6, 0:5). Всё это время владивостокский клуб оставался в шаге от своей 300-й победы за время выступления в КХЛ. Текущие неудачи отправили оба коллектива за пределы зоны плей-офф Восточной конференции.
«Амур» открыл счет в первом в нынешнем сезоне дальневосточном дерби. После контратаки Ярослав Лихачёв распечатал ворота голкипера «моряков». Однако в конце периода Даниил Гутик в большинстве сравнял счет. «Адмирал» вроде бы сумел выйти вперед за несколько секунд до перерыва, но гол был отменен за игру высоко поднятой клюшкой.
Во втором периоде «Амуру» также удался быстрый гол. Точным оказался Матвей Заседа. А за 27 секунд до второго перерыва Гутик, также в большинстве, оформил дубль и вновь вернул свою команду в игру.
Отметим, что «Адмирал» чаще удалялся и «Амур» больше играл с численным перевесом. Но реализовать свое большинство хабаровчанам не удавалось до третьего периода. Хоть в третьем игровом отрезке «моряки» выглядели увереннее и больше атаковали и бросали по воротам отличился первым опять «Амур». Илья Талалуев точно сработал на добивание и вывел свою команду вперед за почти четыре минуты до конца третьего периода.
В концовке матча главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев сменил вратаря на шестого полевого игрока, но штурм не увенчался успехом. «Амур» выиграл — 3:2.