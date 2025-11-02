«Адмирал» проиграл в первом матче ДВ дерби хабаровскому «Амуру»

Перед этим матчем дела у обеих команд складывались крайне тяжело. В пассиве «тигров» числилась серия из пяти поражений, последнее — в гостях от минского «Динамо» (2:6). У «Адмирала» и вовсе было уже шесть проигрышей кряду. На Дальний Восток команда Леонида Тамбиева отправилась из Уфы, где в двух матчах лишь раз смогла поразить ворота «Салавата Юлаева» (1:6, 0:5). Всё это время владивостокский клуб оставался в шаге от своей 300-й победы за время выступления в КХЛ. Текущие неудачи отправили оба коллектива за пределы зоны плей-офф Восточной конференции.