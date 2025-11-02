Белорусы чаще всего жалуются на 115 уже 10 лет на неубранные подъезды

Среди чаще других встречающих проблем также — неубранные дворовые территории, перебои с отоплением и горячей водой, отсутствие света, неисправности лифтов и мусоропроводов. Поступающие жалобы из контакт-центра передаются ответственным организациям с контролем сроков исполнения и информированием заявителей о ходе решения.