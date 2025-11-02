Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы чаще всего жалуются на 115 уже 10 лет на неубранные подъезды

Контакт-центр 115 назвал самую частую жалобу белорусов за последние 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

В контакт-центре 115 сказали, что белорусы уже 10 лет жалуются на неубранные подъезды, пишет агентство «Минск-Новости».

В Центре информационных технологий Мингорисполкома назвали уборку подъездов самой частой жалобой жильцов на 115.

Среди чаще других встречающих проблем также — неубранные дворовые территории, перебои с отоплением и горячей водой, отсутствие света, неисправности лифтов и мусоропроводов. Поступающие жалобы из контакт-центра передаются ответственным организациям с контролем сроков исполнения и информированием заявителей о ходе решения.

Также сообщается, что в будущем в контакт-центре планируют внедрять новые технологии, улучшать пользовательский опыт и расширять спектр услуг.

Тем временем милиция назвала штраф за полку для обуви в общем коридоре в Беларуси.

Также белорусский банк предупредил, как белорусы могут испортить свои доллары: «Не хранить в бумажных конвертах».

Еще в Беларуси вор украл $180 тысяч у пенсионера, зная всего одну важную деталь.