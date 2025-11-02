Белорусы чаще всего жалуются на 115 уже 10 лет на неубранные подъезды

В контакт-центре 115 сказали, что белорусы уже 10 лет жалуются на неубранные подъезды, пишет агентство «Минск-Новости».
В Центре информационных технологий Мингорисполкома назвали уборку подъездов самой частой жалобой жильцов на 115.
Среди чаще других встречающих проблем также — неубранные дворовые территории, перебои с отоплением и горячей водой, отсутствие света, неисправности лифтов и мусоропроводов. Поступающие жалобы из контакт-центра передаются ответственным организациям с контролем сроков исполнения и информированием заявителей о ходе решения.
Также сообщается, что в будущем в контакт-центре планируют внедрять новые технологии, улучшать пользовательский опыт и расширять спектр услуг.
