Учёные и экологи потребовали защитить Куршскую косу от застройки

По их словам, при реализации необдуманных строительных проектов и сохранении нынешнего туристического потока национальному парку грозит деградация уже в ближайшем будущем. Эти выводы прозвучали 1 ноября на Первой общественно-практической конференции «Сохраняя Куршскую косу: экологические инициативы и общественный мониторинг для сохранения наследия Балтики». Мероприятие, организованное общественным движением «Наш Берег», собрало около 70 участников — экспертов, учёных, архитекторов, представителей власти и общественных организаций.
Особую тревогу вызвал проект строительства высотной гостиницы в посёлке Рыбачий, известный как «стена смерти». По мнению специалистов, реализация этого проекта может разрушить миграционные коридоры птиц и привести к их массовой гибели. Куршская коса — ключевой миграционный путь для птиц Европы. Сейчас на неё оказывается чрезмерная рекреационная нагрузка, и она уже не выдерживает, указал отметил директор Зоологического института РАН, член-корреспондент РАН Никита Чернецов.
Директор Зоологического института РАН, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Никита Черенцов.
Заместитель директора Зоологического института, кандидат биологических наук, директор биологической станции «Рыбачий» Андрей Мухин подчеркнул, что строительство гигантского гостиничного комплекса в Рыбачьем не только нанесёт ущерб экосистеме, но и поставит под угрозу само существование уникального природного объекта. Старший научный сотрудник ЗИН РАН Михаил Голубков добавил, что проект предусматривает насыпку искусственного острова в акватории Куршского залива, что может привести к разрушению среды обитания водных организмов.
Известный калининградский архитектор Артур Сарниц отметил, что Куршская коса теряет свой облик из-за бездумной застройки: посёлки утрачивают аутентичность, растворяется их культурный код. Чтобы этого избежать, необходим строгий регламент, ограничивающий появление безликих построек. В свою очередь эколог Владислав Калашников напомнил о другой проблеме — отсутствии очистных сооружений, из-за чего массовая застройка на косе просто невозможна.
Представитель инвестора Олег Николаенко, в свою очередь, заявил, что семиэтажная гостиница высотой 21 метр будет востребована у туристов и даст импульс развитию посёлка Рыбачий. Однако координатор программы по особо-охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин указал, что масштабное строительство, подобное гостиничному комплексу в Рыбачьем, невозможно из-за требований действующего российского законодательства, которое не предусматривает компромиссов или оговорок. И более того, закон ограничивает этажность на особо охраняемых территориях не более 5 этажами и высотой 15 метров.
Организаторы конференции подчеркнули, что разговор о сохранении Куршской косы должен стать частью стратегического планирования, а не реакцией на очередной кризис. Резолюция конференции с выражением обеспокоенности судьбой Куршской косы будет направлена в правительство РФ, Минприроды и правительство Калининградской области.
В рамках форума прошла фотовыставка калининградского фотоклуба «День фотографа», где были представлены работы Михаила Хромова, Натальи Фоминой, Валерия Притченко и Александра Гусарова. На снимках — жизнь птиц Куршской косы, напоминание о хрупкой красоте, которую ещё можно — и нужно — сохранить.