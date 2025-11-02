Учёные и экологи потребовали защитить Куршскую косу от застройки

Представитель инвестора Олег Николаенко, в свою очередь, заявил, что семиэтажная гостиница высотой 21 метр будет востребована у туристов и даст импульс развитию посёлка Рыбачий. Однако координатор программы по особо-охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин указал, что масштабное строительство, подобное гостиничному комплексу в Рыбачьем, невозможно из-за требований действующего российского законодательства, которое не предусматривает компромиссов или оговорок. И более того, закон ограничивает этажность на особо охраняемых территориях не более 5 этажами и высотой 15 метров.